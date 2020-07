Nelson Velásquez explotó en redes ante nuevas críticas por su cabello

“Cuando leo algunos comentarios ofensivos a mi integridad física, de verdad me da dolor y vergüenza, pero con ustedes los que preguntan tanta babosada, que qué me echo? Que si es un peluquín? Tanta mala intención e ignorancia junta, con tantos problemas que tenemos en esta tierra en estos momentos y unos idiotas pendiente de mi pelo, de mi gorra o de tantas maricadas, saben que me echo ? Lo que me de la gana, lo que yo quiera, por que yo decido que me pongo o que no”, comenzó diciendo el intérprete vallenato.

Aunque en 2018 el look del cantante fue blanco de críticas, ya había sido olvidado por seguidores, sin embargo, cuando el artista compartió una foto en Instagram, el tema volvió a flote. (Lea aquí: Nelson Velásquez generó críticas y memes con su nuevo look)

Cabe recordar que Velásquez explicó hace algún tiempo que sufre de alopecia (pérdida de cabello) por lo que decidió usar peluca mientras se somete a un tratamiento. Sin embargo, esto no impidió que los seguidores lo siguieran criticando. No solo su cabello ha sido motivo de burlas sino también su particular barba.

“Cuantos de estos pendejos tienen miles de problemas en sus casas que resolver, en vez de meterse en lo que no les interesa, y repito a mi critíquenme cuando cante mal que esa si es mi parte pública, pero qué me pongo o qué uso o cómo me vea es mi problema. Y al que no le guste como me veo que no me siga y deje de joder aquí”, puntualizó.