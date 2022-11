Nicky Jam volvió a hablar de la supuesta brujería que le hizo Aléska Génesis

Sin duda uno de los temas que más ha causado conmoción en redes sociales es la supuesta brujería de Aléska Génesis a su ex, Nicky Jam. (¿Cuánto pagó por el amarre? Supuesta bruja de exnovia de Nicky Jam lo revela)

En redes comenzaron a circular varios videos, donde se le ve a la modelo recibir consejos de una supuesta “bruja” quien le da instrucciones sobre qué hacer para enamorar y tener a sus pies al reguetonero, lo que popularmente se conoce como el “amarre”.

“Vas a agarrar tu orina en ayuno”, dice la supuesta experta en amansar hombres, a lo que Génesis le responde: “En ayuno, ok”, y la otra mujer procede: “Le vas a echar en la comida, o en algo tomado, cinco goticas. No más. Cinco goticas sus cinco sentidos”.

Aunque el cantante había mencionado el tema en redes, afirmando que “Dios es todo” y dejando claras sus creencias, ahora volvió a tocar el hecho. (Esto dijo Nicky Jam sobre supuesta brujería por parte de su exnovia)

El encargado de preguntarle nuevamente por la “brujería” al artista fue el ‘influencer’ de música, seguidor de Nicky Jam y amigo del cantante, Enrique Santos, quien habló con este por teléfono.

“Óyeme, yo que estoy ya desconectado del mundo, dizque haciendo una canción para olvidarme de toda eso que están hablando de la brujería y toda esa vaina, ¿y tú me llamas con esta vaina?”, es lo que le responde inicialmente Nicky a Santos.

Agregó que: “Tú sabes que a mí no me importa nada de eso, hermano. Yo estoy con Dios. Yo tengo tantas oraciones encima de mí, que yo no le paro bola a eso. Papi yo estoy feliz”.

El artista sigue demostrando en sus redes sociales que es una persona muy entregada a Dios y este tipo de actos de magia negra no le causan miedo, pues, al parecer, se siente seguro de su fe.