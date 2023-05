Nicolás Petro y su novia Laura Ojeda revelaron el sexo del bebé que esperan

May 04 - 12:17

May 05 - 08:51

May 05 - 10:01

“¿Niño o niña? ¡Es un niño! Hijo, te esperamos con amor. LPO”, escribió Nicolás en su cuenta de Instagram. Los comentarios no se hicieron esperar, los seguidores reaccionaron a la noticia y dejaron sus opiniones, pues no olvidan que la pareja ha estado envuelta en el escándalo que hubo de supuesta infidelidad a Day Vásquez, antes de que estos hicieran pública su relación. (Le puede interesar: ¿Brad Pitt o Ben Affleck? Gwyneth Paltrow desvela quién es mejor en el sexo)

“Felicidades, me enseñaron que no existen amigas y no hay que invitarlas a casa”, “Hace nada las fotos eran de matrimonio y con la amiga de ella, increíble...”, “Uno jamás debe construir su felicidad por encima del dolor de otro. El karma se sabe todas las direcciones”, mientras que otros bromearon, “Se llama Luka por aquello de las Lukas embolatadas”, escribió un usuario.

Cabe recordar que esta historia de la mejor amiga (Laura Ojeda) que le quitó el esposo a su amiga (Day Vásquez) parece que marcará la vida de la exprotagonista de novela y el diputado del Atlántico, por lo que todo lo que hagan a nivel público, será blanco de críticas y señalamientos por medio de las redes sociales. (Le puede interesar: ¡Irreconocible! La nueva cirugía estética de ‘La Gorda Fabiola’)