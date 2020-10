‘Ninguna’ en la voz boquillera de Tonny Franko

El corregimiento de La Boquilla siempre se luce con sus exóticos artistas. El nuevo talento que hoy presentan es Tony Franco Alvarado, quien lleva por nombre artístico Tonny Franko.

Durante aproximadamente 10 años, Tonny ha venido construyendo su carrera en la industria musical con la colectiva #highconecction. Gran fruto de todo ese esfuerzo se ve reflejado en el nuevo trabajo discográfico que acaba de lanzar, y se titula ’Ninguna’. (Le puede interesar: ¿Para quién es el mensaje que compartieron cantantes de champeta?).

“Estoy muy feliz por todo este esfuerzo, con el que he luchado para demostrar mi talento. Afortunadamente la canción ha tenido muy buena acogida por parte del público cartagenero, y cuenta con un hermoso video clip que pueden ver y disfrutar en YouTube, y escuchar en todas las plataforma como Spotify y demás”, subrayó Tonny Franko.

Ahora con champeta

Este artista se considera muy versátil y por eso quiere apostarle a otros géneros musicales con canciones que ya tiene en diferentes plataformas digitales. Dos de ellas son Eso es pa’ mí y Vamos pa’ la playa.

Además, entre los tantos sueños que alimenta a diario, Tonny desea incursionar en el género de champeta, no solo porque le gusta y está en sus venas, sino porque este género se ha convertido en el pilar de nuestra ciudad y de todos los asentamientos que bordean al Corralito de Piedra, como corregimientos y municipios.

Lo mejor de todo es que esas canciones de champeta, con las que Franko está incursionando, ya han retumbado en los diferentes picós de la ciudad como El León de Kevin y El diferente, de DJ Nicolás jr.

“Estoy muy agradecido con las personas que me han apoyado en mi carrera: a mi familia, que son mi motor, a amigos, a la compañía High Connection, mi productor Frank Desing, a Joe On the beat, Jeyder, Liner Campo, Benjamín Luna, Howard Baena, a la gente de Zona Roja , a DJ Nicolás, Juan Carlos Almeida, José Huber Rendón, La Perla Negra y muchos más”, resaltó Tonny sobre algunas de las personas que lo han apoyado a crecer como artista y como persona.