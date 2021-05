“No fue por pelea”, Mónica Jaramillo habla de su salida de Caracol

Aunque ya pasaron casi 8 meses tras su renuncia, sus fanáticos en redes sociales siguen preguntándole el porqué de su decisión, ahora sin pelos en la lengua ella misma decidió aclarar los motivos. “Yo empecé en Caracol en el 2004, llevaba 16 años estando ahí sin un 31 de diciembre, sin un 1 de enero porque normalmente trabajaba esas fechas. Con la pandemia empecé a darme cuenta que estaba perdiendo mucho tiempo valioso, empecé a darme cuenta que ya no quería perderme cosas de mi hijo, entonces decidí hacerme a un lado de Caracol. No es que me canse de Caracol o que hubo pelea. Con la cuarentena, estando en casa me di cuenta que quería tener más tiempo de calidad, con Joaquín, para manejar bicicleta, para mí, para viajar y decidí hacer ese alto”, respondió a través de las ‘Preguntas’ de Instagram.

Además Mónica aclaró si tiene pensado regresar a la televisión. “No tengo planeado volver a la televisión. Nunca digo nunca pero creo mucho en las plataformas digitales como la nueva alternativa de información, de comunicación y entretenimiento, y quiero estar ahí”.