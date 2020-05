“No hubo matrimonio con Natalia París”: El Gato Baptista

Sin embargo, en medio de una entrevista con Auto star, el venezolano confirmó que todo fue un mal entendido y que aunque eran una gran pareja nunca hubo matrimonio entre ambos, esto después que el entrevistador le preguntaba qué se sentía casarse y divorciarse dos veces. “Yo siempre he dicho que ahí hay un fallo técnico porque la gente piensa que yo me casé con Natalia París. Tuve el privilegio de compartir con Natalia más de seis años, obviamente ante la ley cuando uno tiene más de 3 años, tiene unos cumplimientos normativos de un matrimonio”, expresó el también modelo.

‘El gato’ afirmó que hubo una especie de acuerdo por el tema de su estadía en Colombia como extranjero. “No fue por lo civil. No era un tema de matrimonio. Era de un tema de estadía como extranjero, de los años que se podía estar en colombia. Era un tema de visa, hay visa de trabajo, de cónyuge y en su momento así fue. Vivimos mucho tiempo juntos. Fuimos un muy buen team en ese momento. Creo que la inmadurez era muy fuerte”, termina.

Hace unos días en medio de un live, El Gato le dijo a Natalia París que no se había vuelto a enamorar como lo estuvo de ella. “Yo te digo una cosa, Nati, yo no me he enamorado como me enamoré de ti en esa época“, sonrojando a la modelo.