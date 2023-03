“No me gastaré en limpiar mi imagen”: Piqué revela su versión de los hechos

Mientras que Shakira ha lanzado cuatro canciones en las que hace referencia a su separación, el español dejó claro que no va a gastar dinero en limpiar su imagen, especialmente porque desde el anuncio de la ruptura se le ha acusado de haberle sido infiel a la cantante. “No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, finalizó. Le puede interesar: Video: Daniel Arenas es acosado en programa en vivo por actriz de 70 años