“No me llamaron más”: Milena López revela por qué no volvió a la televisión

No me volvieron a llamar, simplemente no volvió a salir nada”

Milena López, modelo

Todo quedó grabado en un video de Instagram desde el perfil de la también modelo donde dijo, “no me volvieron a llamar, me presenté a dos casting y no quedé, porque la persona que se quedó en el primero era una niña muy linda, alta y joven; en el segundo también”.

Y agregó, “lo que si no me parece es que ni siquiera para darme las gracias me volvieron a llamar”