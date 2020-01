“No me respetaba”: Jessica Cediel contó por qué no se casó con su ex

Luego de que en diciembre de 2019 Jessica Cediel sorprendiera a sus seguidores con la noticia de que había terminado con Leo Sarria, con quien se iba a casar, y de que anunciara su nuevo compromiso con un atleta en enero de 2020, la presentadora ha sido blanco de críticas.

(Jessica Cediel ya no se casa y presentó a su nuevo amor)

Cansada de los malos comentarios, la presentadora se pronunció a través de una entrevista para Aló y reveló la verdadera razón por la que terminó con Leo y más detalles de su actual novio.

“La gente habla sin saber y sé que dicen que cómo fui capaz de tener dos compromisos en un mismo año, que es el colmo, pero la gente juzga ‘a priori’. Leo es un gran ser humano y sí, es verdad que nos íbamos a casar, me dio un anillo y todo, porque ese era el plan de vida que teníamos, pero lo pillé siéndome infiel y le terminé”, dijo Jessica a Aló.

Agregó que “no podía darle mi vida a una persona que no me respetaba desde el principio de la relación, porque cuando tú lo das todo y entregas tu confianza y el amor, y te pagan con eso, pues para mí, todo se acaba. Yo no sé si otras mujeres se lo aguantarán, pero yo no puedo con eso. Si yo doy el 100 por ciento, exijo lo mismo. Era la persona con la que iba a compartir mi vida, era lo más importante que tenía, pero lo encontré ‘mal parqueado’”.

Cediel también confesó que el día que lo terminó le dijo: “Chao, no quiero volver a verte”, sin embargo, él no le perdió la pista y el día que ella compartió el video de compromiso con su actual pareja, Leo comentó y fue aplaudido por su actitud madura.

Pero eso no fue todo, pues Jessica también contó que está muy enamorada de Mack Roesch, su actual novio, y que comparten las mismas creencias por lo que “se sientan a leer la Biblia juntos”. (¡Jessica Cediel se casa!)