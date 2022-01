“No me voy a dejar comprar”: Epa Colombia a políticos que la buscan

En medio de las campañas electorales que por estos días ya empezaron su curso, varios candidatos buscan líderes y hasta influencers muy reconocidos que les ayude a ganar votos.

Precisamente, Epa Colombia fue una de las que contó que algunos políticos la han llamado para que se sume a sus campañas, sin embargo, ella les envió una contundente respuesta.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, de donde ha estado alejada desde comienzos de año. En el video agradeció a sus seguidores por el apoyo y confesó que los prefiere a ellos antes que a los candidatos.

Además, reveló que le han ofrecido grandes cantidades de dinero, sin embargo, ella sigue rechazándolos, calificando sus propuestas como una “payasada”.

“No sabes cuántos políticos me han ofrecido dinero, no sabes qué es lo que han querido hacer conmigo, pero yo no me he prestado para esa payasada. Quien me sacó adelante fuiste tú, quien me compra eres tú, no ellos. Yo no le debo nada a nadie, ya pagué los favores que me habían hecho”, señaló.

Agregó: “Yo no voy a apoyar a ninguna campaña, a ningún político, a ningún partido, porque vale más mi amistad que yo ponerte a recibir dinero y no tenerte a ti. No me voy a dejar comprar”.