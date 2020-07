“No querían darme el papel del abuelo Martín, pero me lo gané”: Jorge Cao

Una de las producciones que está dando de qué hablar luego de 17 años de su estreno es ‘Pasión de Gavilanes, que por segunda vez se ha convertido en la novela más vista por los colombianos a través de Caracol Televisión. (Lea aquí: “El éxito de Pasión de Gavilanes fue ser una telenovela atemporal”)

La historia y cada uno de sus personajes se han robado el corazón de los televidentes que cada noche se preparan en familia para divertirse con sus capítulos y las ocurrencias de algunos de sus actores, entre los que está el cubano Jorge Cao y su papel de ‘Martín Acevedo’, por el que ganó varios premios.

En dialogo con El Universal, Jorge nos contó que este personaje ha sido una bendición para su carrera y que, aunque al comienzo no querían darle el papel, luego logró descrestar a los directores quienes terminaron por decirle “sí, el papel es tuyo”.

“No me querían dar el papel porque yo venía de otro tipo de personajes con los que me había ido muy bien, por lo que las productoras tienden a encasillarte y se pierde la oportunidad de experimentar en cosas nuevas, sin embargo, después de tanto pedirlo me dieron la oportunidad de hacer casting y me lo gané”, explicó Cao.

Agregó que “a partir de ahí cuando comencé hacer el análisis dramático me di cuenta que Martín es una persona llena de sabiduría, de vida, se da cuenta de todo lo que pasa a su alrededor. Es ese abuelo que nos hace falta a todos y que se ha perdido su rol en las familias. Todo eso me apasionó”.