“No quiero ser un robot”: integrante de Daft Punk habló de su separación

Los creadores de ‘Get Lucky’ y ‘One More Time’ contaron con 28 años de carrera musical, cuatro discos y una película animada, y se caracterizaron por su icónicos atuendos de robots humanoides, que fueron diseñados por José Fernández, diseñador y escultor mexicoamericano.

Aunque en su momento los músicos no dieron muchos detalles sobre su separación, recientemente uno de los exintgrantes, brindó una entrevista a la BBC, donde por fin y a la espera de muchos, compartió las razones que hubo detrás de la separación de Daft Punk. (Le puede interesar: Llane, exintegrante de Piso 21, golpeó a locutor en plena emisión en vivo)

Bangalter contó en la entrevista que la importancia de nunca mostrar sus rostros era crucial y que también lo era no hablar con la prensa. Poco a poco, el productor extrañaba ser un humano. // Foto: tomada de internet.

“Daft Punk fue un proyecto que desdibujó la línea entre la realidad y la ficción con estos personajes robot. Fue un punto muy importante para mí y para Guy-Man(uel no arruinar la narrativa mientras sucedía. Este proyecto era una exploración que empezaba con las máquinas y terminaba alejándose de ellas. Me encanta la tecnología como herramienta, pero me aterroriza la naturaleza de la relación entre las máquinas y nosotros”, dijo el artista. (Le puede interesar: Exintegrante de RBD, a la espera de su segundo hijo)

Sin embargo, resalto que el proceso a la hora de componer sí era “muy humano”, partiendo de esto, el músico dejó en claro que no desea volver a usar el casco, sobre todo en el contexto sociocultural que vive la gente donde la inteligencia artificial pareciera amenazar la vida como se conoce.