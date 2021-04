“No quiero volver a la televisión”: Mabel Cartagena

Una de las personalidades más queridas en redes, es la barranquillera Mabel Cartagena, a quien conocimos desde sus inicios cuando trabajó en formatos regionales como ‘Contacto Online’, luego la vimos siendo parte de programas nacionales de la cadena RCN como El Lavadero y Muy Buenos Días. Sin embargo, la presentadora decidió hacerse a un lado de la pantala chica para dedicarse a su famlia y a sus proyectos personales.

Mabel quiso compartir algunas preguntas de sus seguidores y una de ellas fue “¿Por qué no has vuelto a salir en televisión como presentadora? Eres de un carisma muy bacano”. (Lea aquí: ¡Se ganó una enemiga! Famosa que no le habla a Mabel Cartagena)

A lo que ella no dudó en responder: “Ya voy a cumplir 10 años de haber renunciado a la televisión. Cuando nació Mateo, me fui de El Lavadero. Ay, ya van a ser 10 años que me fui de El Lavadero pero no, gordi, yo no quiero regresar. Regresaría como para un programa en Discovery Home and Health de decoración.

Me ofrecieron dos veces Máster Cheff y dije que no, yo no quiero volver a la televisión. Lo siento, yo sé que muchos me quisieran ver ahí pero es que no sería ‘la gordi’, sino una presentadora y yo no quiero ser una presentadora”.

Es así como la también empresaria sacó de dudas a aquellos quien