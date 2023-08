“No recibí dinero”: cantante vallenato tras acusaciones en caso Nicolás Petro

Rojas, hijo del dos veces Rey Vallenato Julio Rojas Buendía, quien es primo de la exesposa de Nicolás Petro, se defendió y aclaró que nunca participó de este escándalo.

“Yo Julio Rojas no me he prestado ni para recibir dinero, ni para llevar dinero, ni para entregar. Absolutamente nadie ha recibido una llamada, un mensaje que me pidan o me ofrezcan llevarle dinero de algún tipo a alguna persona. Así que no entiendo por qué razón están usando y salió mi nombre en esas conversaciones y pusieron mi perfil en esa audiencia pública que la vio prácticamente todo el país”, dijo el joven.