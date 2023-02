“No soy una modelo”: Selena Gómez responde a las críticas sobre su cuerpo

Después de hacer caso omiso, al menos públicamente, a las críticas de sus ‘haters’, la exnovia de Justin Bieber hizo frente a los comentarios en su documental My Mind and Me, donde también habló sobre su salud mental. (Siga leyendo: Llega el documental en el que Selena Gómez expone su salud mental)

Todo esto porque desde hace unos años combate con el trastorno bipolar, por lo que Selena dijo, “estoy tan acostumbrada a censurarme a mí misma que quería soltarme y aunque algo me dice que me calle, no es bueno, porque realmente ya no estoy en ese lugar. Tal vez fuera raro e incómodo para otras personas y, obviamente, yo estaba preocupada, pero creo que finalmente me permitió empezar a ser abierta sobre todo”.

Y agregó, “no es que estuviera triste, en realidad tengo desequilibrios químicos en el cerebro y necesito entenderlos, cuidarlos y alimentarlos. No me avergüenzo de ello”.