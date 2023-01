“No supe reaccionar”: Juan Diego Alvira respondió a las críticas

El caso de Paula Durán, la colombiana que luchó contra un cáncer terminal, en Estados Unidos, es uno de los más impactantes de lo que va de este 2023.

La joven de 27 años, quien falleció el pasado martes 24 de enero, pudo estar rodeada de su familia durante sus últimos días de vida, pues sus padres lograron viajar hasta la ciudad de Concord, California, el pasado 19 de enero. Lea aquí: Última hora: falleció Paula Durán, colombiana que padecía cáncer en EE. UU.

Como era de esperarse, la noticia de la muerte de Paula conmocionó a miles de personas que han seguido de cerca su caso, por lo que en pocos minutos se convirtió en tendencia.

Los cibernautas no solo expresaron sus condolencias a la familia Vega Durán, sino que también despacharon en contra del periodista Juan Diego Alvira, quien apareció en un video publicado por la revista semana en el que entrevistó a la madre de Paula Durán minutos después de que se diera a conocer la triste noticia. Le puede interesar: A Juan Diego Alvira no lo bajan de “indolente” por pregunta a mamá de Paula Durán

Los usuarios de redes sociales no dudaron en mostrar su desacuerdo con la actitud de Alvira. Algunos lo describieron como “frío e indolente” y otros comentaron que “No les importa el dolor de una madre al perder su hija”, “Ese no era momento para llamarla”, “Qué triste que por un like y ‘reproducciones’, expongan la muerte como si fuera una venta de dulces. No, no todo vale”.