‘No te me vas’, lo nuevo del cartagenero Orlando de la Rosa

‘No te me vas’, es el nombre del nuevo sencillo de Orlando de la Rosa Polo, un cartagenero, de 23 años, que desde niño se encaminó por el mundo de la música, pero tocando guitarra ya que hasta ese momento no “le llamaba la atención cantar”.

“Siempre era tocar guitarra o tocar el bajo. Estuve en bandas en el colegio y siempre sabía que eso me encantaba. Nunca paré de practicar guitarra y todavía sigo aprendiendo”, explicó.

Agregó que “mi carrera musical formalmente comenzó el día que decidí grabar mis canciones. Era muy egoísta de mi parte no compartir este don que Dios me da y creo que no me lo perdonaría. Cuando escribí mi primera canción, fue que decidí volverme cantante”.

‘No te me vas’, es una canción que trata sobre el perdón, dejar el orgullo y saber que errar es de humanos.

“Somos humanos polifacéticos y el día que la escribí me envolví en una ola de recuerdos y de mucha nostalgia. Empecé a escribirla una noche y al día siguiente a las 6 de la mañana, la canción estaba lista”, contó Orlando sobre su tema.

Este cartagenero, que reside actualmente en Bogotá, estudia administración de empresas en la universidad de los Andes. Sin embargo, la música se ha convertido en parte importante de su vida por lo que divide su tiempo entre estas dos pasiones.