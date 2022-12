No tener método, la fórmula actoral de Rodrigo Candamil

Actor de tiempo completo

En una charla con El Universal, el actor caleño hace el balance de estos doce meses, y comenta cómo alcanzó esos papeles que le garantizaron la entrada diaria a los hogares colombianos y la espera sobre el escenario para los amantes del teatro.

“Entre sombras” es lo más reciente, ¿Cómo llegas a ese proyecto tan especial?

Comparto eso de que el proyecto fue increíblemente especial, estaba hilvanado de una manera tan exigente y profesional, desde los escritores hasta la última persona que participó. Me pareció que fue muy complejo el hecho de hacer algo tan preciso, que me concentré en respetar cada una de las palabras del guión para poder conducir el personaje hasta dónde yo no podía ver, porque al inicio siempre se presenta nubloso cuando se está creando y el actor no alcanza a ver el panorama general, entonces allí está el gran arte de dejarse dirigir. Estaba terminando “A grito herido”, cuando recibí la invitación al casting, después de varias pruebas tuve el privilegio de que me invitaran a bordo.

¿Cuál fue la inspiración para construir el personaje?

Consideré que Iván Guerrero era un personaje muy complejo y las personas que hacían parte de la serie me advertían que en esta interpretación me iban a odiar. Siempre estoy en la lucha por lograr que los personajes logren atrapar de una manera mágica a los espectadores, que se debatan interiormente con lo que sienten con mis personajes y conmigo como actor. La serie se caracterizó por historias enfocadas al empoderamiento femenino, lo cual me encanta, entonces lo que antes nos tocaba de atrapar a los malos, cambio de rol, y al ver que mi personaje era muy emocional, tenía algo concreto para trabajar, pero realmente me abandoné a la confianza de dejar ser dirigido y mi interés fue encontrar un personaje coherente.

También hubo teatro, ¿Cómo llegas a la exitosa obra “Perfectos desconocidos”?

Esta serie me dejó un amigo invaluable, Patrick Delmas. Lo conocí haciendo las escenas de “Entre sombras” y mientras me contaba el proceso de creación de la obra, dejándome descubrir el verdadero profesional que hay detrás de ese actor francés que se instaló en Colombia, de otra parte, el actor que interpretaba al personaje de Cristóbal empezó una producción, me llamaron y como estoy convencido de hacer teatro porque lo disfruto, acepté.

¿De dónde vino la idea del podcast con tus compañeros de obra?

Venimos mutando del teatro hacia otros géneros y hemos producido espectáculos de mediano y pequeño formato, en ese proceso llegamos a un podcast con RTVC para hacer pedagogía sobre los acuerdos de paz, yo lo dirigí, es un trabajo que aún da sus frutos y del cual me siento orgulloso. Este año logramos hacer un podcast que trata el tema de las adicciones y las codependencias, pero aún estoy buscándole financiación, son cinco capítulos, a la espera de un escenario para ofrecerlo al público.

Finalizas en cine, ¿Cómo llegas a “El último hombre sobre la tierra”?

Afortunadamente pude hacer esta película, que a la usanza de Dago García se entrega el 25 de diciembre, esta vez se adelantó tres días y esperamos que sea del gusto del público. El personaje dista de los otros, está en un género que me gusta mucho, la comedia y la anécdota que tengo para contar es que al leer los libretos, me fui con la idea de prepararlo con una prótesis dental y el director me miraba raro, como pensando que me había hecho un mal diseño de sonrisa, me fui creyendo que todo iba bien, pero con la prueba sobre cámara, me pillaron y no me lo dejaron.

¿Cuál es la mejor manera de un actor para reinventarse?

No tener método. Creo que hay que dejar que los personajes susurren en el oído como son y con esto no quiero decir que no tengo una forma de trabajo, la mía es muy clara y consistente en teatro, cine y televisión.

¿Cómo describes la evolución de la televisión?

Maravillosa. Todo lo que ha pasado con la televisión y con los contenidos, es un regalo increíble que hace parte de estas generaciones cuando se llegó a pensar que era el final de la pantalla chica, pero resulta que se reinventó y las casas productoras y canales se proyectan en el mundo entero produciendo para quien quieran.

¿Qué papel te gustaría y que aún no ha llegado?

La verdad espero es la oportunidad de trabajar en una producción fuera del país y que me permita ser el embajador de Colombia con mi arte.

¿Planes para el 2023?

Por ahora celebrar con mis hijas y mi familia lo maravilloso que ha sido este año. Después, seguir haciendo personajes que se queden en la memoria y que estén tatuados en el ADN de los colombianos.

¿Cómo celebras el fin de año, tienen agüeros?

Tengo agüeros, las doce uvas están heredadas de mi familia con los deseos respectivos, pero ante todo, hacerle una profilaxis al corazón y que lo que se comparta pueda ser genuino y honesto.