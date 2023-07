“No tenía ni ropa”: Laura Acuña contó sus primeros pasos en la televisión

“Yo empecé en ‘Fuera de Lugar’ y tenía que hablar de deportes, era la que no sabía nada de fútbol. Después de tres meses de estar ahí, pasa que me le siento al director de Noticias, lo esperé todo el día y a las 7:00 de la noche lo cogí y le pedí que me hiciera un casting para cosas más serias”, contó Laura.

La presentadora afirmó que después de solicitar hacer cosas más serias, había una vacante para presentar entretenimiento, presentó el casting, pero no tenía ni ropa para presentar. "Él me dijo que tenía vacantes solo para entretenimiento. Me pusieron un prómter para leer, llegué en jean, tenis y una blusa, no tenía ni ropa", agregó. La presentadora dijo que tuvo algunos problemas tras presentar el casting y tuvo que repetirlo. "Al día siguiente me llamaron y me dijeron que el sonido había quedado mal, después me enteré que eso no fue así, era como para salir del paso conmigo y me tocó repetirlo".

Finalmente, Acuña dijo que fue su primera participación en televisión en el área de entretenimiento, donde no tenía ninguna preparación, no tenía ropa y Diva fue una de las que le prestó algunas prendas para salir al aire. “Yo empecé el viernes y el lunes ya estaba al aire. Me mandaron sin ninguna preparación, nunca había hecho eso. No tenía ropa, la primera semana presenté con mis prendas y después me pidieron una camiseta más bonita, pues no tenía nada”, concluyó la presentadora.