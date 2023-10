“No tiene ombligo”: Critican a Thalía por abusar de filtros en su fotografía

Desde 2016, Will y Jada Smith no están juntos; así lo confirmó la actriz

Las críticas para Thalía

“Y Thalía no tiene ombligo. No se lo veo”; “Dios mío, tanto filtro que le desapareció el ombligo”; “Y el codo tiene un hueso salido, jajaja. No por favor”; “Lo mismo me preguntaba ¿y el ombligo?”; “¿Thalía se borró el ombligo o yo veo mal?”, y “Hasta un diente de le ve más para dentro, jajaja. Yo pienso le hicieron mucho photoshop”, fueron algunos comentarios que le respondieron en su publicación. Lea: Thalia enamora con los sonidos de su sencillo, ¡Escúchalo!

“Sí es muchísimo; de hecho, parece de caricatura. Que afán de querer verse joven; que acepte su edad y ya no pasa nada”; “Puro filtro y photoshop”; “Ella usa tanto photoshop para ella y su marido que no parecen humanos. ¡No hay nada malo con la edad! Quítate todo ese filtro”, así continuaron los mensajes de crítica y algunos hasta subidos de tono.

Es cierto que Thalía siempre ha sorprendido por su look juvenil, pero ahora a sus 52 años los usuarios no pararon con las críticas. Le puede interesar: ¡Adiós al Puma Junior! Falleció el supuesto hijo de José Luis Rodríguez