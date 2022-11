¿Norte de Santander renunció a su título en el CNB? Esto dijo Andrea Yáñez

“No voy a renunciar, no me pienso desligar del CNB”,

Andrea Yáñez.

“Claramente mi meta no era quedar de tercera, sin embargo, acepto con amor y gratitud todas las experiencias y oportunidades que el concurso me dio y me da, porque para mí lo importante no era irme a parar en una tarima en traje de baño para que me vieran, mi meta era aprovechar esta plataforma para maximizar mi voz y poder seguir inspirando y sirviendo, cosa que logre y me enorgullece”, comenzó diciendo la Primera Princesa del país. Le puede interesar: Fotos: Sofía Osío posa con la palenquera en su primer día como Señorita Colombia

Además, aseguró que sus redes sociales son privadas y de exclusivo manejo de ella, por tal motivo, decide su uso y lo que allí aparece.

“No esperen de mi falsas cortesías, soy un ser humano y siempre me mostraré como lo que soy, aunque a veces en redes sociales pueda ser difícil por la presión social o la idea de tanta perfección en ella”, puntualizó.