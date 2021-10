¿Nueva polémica? Bad Bunny arremete contra tema de J Balvin

Aunque no se había vuelto a tocar el tema de la polémica entre Residente y J Balvin por Los Grammy Latinos, ahora Bad Bunny lo sacó a relucir nuevamente. (Lea aquí: El controversial video de J Balvin que fue retirado de YouTube)

El cantante de trap no se había pronunciado al respecto, pero ante reiteradas peticiones de que hablara sobre lo sucedido, accedió.

“Es un pleito ahí raro y delicado, pero a última hora yo estoy agradecido con el premio que me dan en los Grammy, con el que me dan aquí, con el que me dan allá”, aseguró Bad Bunny en entrevista con Alofoke Radio Show.

Pero lo que más llamó la atención fue que Bunny criticó el hecho de que ‘Agua’, de J Balvin, esté nominado, pues considera que ni en Nickelodeon debería estar.

“Yo pienso que yo debí recibir un poco de más nominaciones. Por ejemplo, a Balvin le nominaron ‘Agua’, o sea, él fue el que estaba molesto y a él le nominaron ‘Agua’. Yo juez de los Grammy no nomino ‘Agua’ ni a los Nickelodeon”, aseguró.