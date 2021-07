Nuevo capítulo en demanda por paternidad contra Roger Martínez

“¿Por qué no asistió?”, le preguntó El Universal a María José, a lo que ella respondió: “Ayer, un día que no era hábil y en el que nadie estaba trabajando, mandaron un correo a mis abogados diciendo que no iban a asistir porque el club (Club América, de México) no dio el permiso, pero no tenemos ninguna constancia de que se solicitó el permiso y no se le concedió. Ahí es donde digo qué tanto conocimiento tenía el club y si es así, por qué permite que se viole una orden judicial del país originario de su futbolista”, comenta la mujer y agrega: “Yo estoy dispuesta a comprar los tiquetes, a ir a México si es necesario, para practicar la prueba de ADN a través del consulado, porque definitivamente si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma y yo lo que quiero es finalizar con esto. Necesito que le pongan los apellidos a mi niño”.

En el 2021, el hijo de María Jiménez se sometió a una prueba de marcador genético con Roger, la cual salió en 99.9999% compatible con el deportista, sin embargo, en aquel entonces los abogados del deportista “alegaron que se había violado la cadena de custodia de dicha prueba. Han venido haciendo una serie de actos dilatorios en el proceso, que va más que todo a la violación de los derechos del niño”.

¿Qué dice el futbolista?

El Universal se contactó con Jorge Raad, abogado de Roger Martínez, quien sostuvo vía telefónica que el Club América no le otorgó el permiso para viajar a nuestro país y practicarse la prueba. “Le dijimos al club sobre el caso para que le dieran salida a Roger pero hasta ayer tuvimos la respuesta de ellos y era negativa. Por compromisos internacionales contractuales, él no pudo viajar a practicarse la prueba y, de buena fe, pusimos en conocimiento a los abogados de María Jiménez”, aseguró Raad y explicó que en la mañana de hoy entregarían “un memorial al Juzgado Cuarto de Familia, agregando como prueba de la inasistencia el permiso negado del Club América de México. Además, solicitaremos el aplazamiento, que se fije una nueva fecha, porque Roger es el más interesado en que se aclare todo”.

Raad también se refirió a la prueba de paternidad que Roger ya se hizo, en la que alegaron la violación de la cadena de custodia. “Apenas llegó de viaje, lo primero que hizo fue hacerse la prueba, de hecho él mismo la pagó, pero la cadena de custodia, que son una serie de sellos que garantizan que la prueba es tuya, se violó, a Roger lo llamaron 7 días después a informarle que la prueba era de él. Fue cuando solicitamos impugnar la prueba”.

El equipo legal de Roger Martínez manifiesta que espera que “se decida una nueva fecha... Estamos interesados en esclarecer la situación, sobre todo para salvaguardar los derechos del menor”.

El Universal le solicitó a los abogados de Martínez la constancia del permiso negado de parte de América de México, pero ellos informaron que no era posible acceder a la información.