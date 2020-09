Ocho diseños compiten por ser la corona de Miss Universe Colombia

La corona Jardín Real fue inspirada en la belleza de la flora colombiana que nos representa, junto a rasgos de nuestro origen precolombino.

En esta corona se presenta la orquídea, nuestra flor nacional, acompañada por cayenas, una de las flores más conocidas por los colombianos ya que por su belleza podemos encontrarla en los jardines colombianos.

La corona Jardín Real quiere destacar la belleza colombiana por esto reúne la belleza natural de nuestra tierra uniendo la flora con piedras preciosas, pero a su vez esta corona quiere recordar nuestro origen, quienes éramos antes de ser llamados colombianos es por esto que en la corona se reflejan formas y simbología precolombina. Queremos escribir juntos esta historia una historia en la que debemos conmemorar nuestros antepasados para recordar el camino que llevamos y el glorioso futuro que nos espera.

Esta joven de 25 años, nació en Boyacá y ha vivido en Bucaramanga por más de 20 años, “me gradué como diseñadora industrial hace 3 años y desde el 2018 he trabajado como diseñadora de joyas lo que ha sido una bendición ya que soy amante de la joyería desde pequeña. Siempre me aseguraba de tener accesorios para usar todos los días, hasta llegue ha hacer algunas manillas y collares para mí. Mi deseo es tener mi propia joyería donde mis diseños y los de personas talentosas puedan producirse. Me gustaría ayudar a generar empleo y lograr a través de mi trabajo dar oportunidades a otros, ya que considero que las oportunidades en mi vida se han dado gracias a Dios y me haría feliz poder hacer lo mismo por otras personas”

Corona Fura de Fredy Bram