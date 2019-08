Lo que comenzó siendo un viaje “para cambiar de ambiente” se convirtió en una enriquecedora experiencia profesional para Oliver Olivella. El reconocido fotógrafo, que ha trabajado con reinas como Laura González y modelos famosas del país, estuvo varios meses en Europa, allí trabajó con figuras importantes del entretenimiento y comenzó a mirar la fotografía de otra forma, más profunda.

“La idea era irme por cuarenta días y en esos días comenzaron a escribirme muchos colombianos que viven allá que me seguían en Instagram para que hiciera trabajos allá, muchos de ellos estaban en Madrid. Al final de esos cuarenta días, le dije a mi mamá (Oliver viajó con su mamá) que yo me tenía que quedar porque era una oportunidad de ver cómo se hacían las cosas allá. Mi mamá se regresó y yo me quedé 45 días más”, cuenta Oliver y resalta que se le abrieron muchas puertas en el viejo continente.

El cartagenero llegó el 5 de mayo de 2019 a Europa y visitó ciudades como Madrid y París, trabajando de la mano con personalidades como las modelos Camila Avella (colombiana) y Laura Sánchez (española), así como con Cristina Warner (la esposa del actor Emmanuel Esparza), Giselle Lafourie (relacionista pública que trabaja con Sofía Vergara), Jorge Sará (productor que participa en la serie ‘La casa de papel’) y algunos otros.

“Qué es lo más valioso de esto?, que Europa es un continente muy diferente al nuestro y la visión que tienen allá de la moda es mucho más global, entonces siento que yo tenía muy buenas bases de lo que es la fotografía, pero con esta experiencia le pude agregar ese sello un poco más comercial, un poco más internacional”, asegura.

Este viaje significó para Oliver salir de su zona de confort... “Acá estaba encasillado en un tipo de fotografía muy plana, allá pude jugar más con la estética, con la luz, con la sombra, hacer cosas diferentes que no me había atrevido a hacer nunca. Ya no es un juego, así como lo estaba tomando acá, ahora es más profesional”.

Oliver es consciente de que ha aprendido mucho y entre más aprende comprende que falta bastante camino por recorrer. Y una de las metas de ese camino es entrar al fascinante mundo de la fotografía editorial. “Hace un año me había propuesto ingresar al mundo editorial, ya me publicaron una portada con Laura Barjum (Laura González) en Barranquilla, pero ahora quiero incursionar en las revistas a nivel más nacional. Estoy trabajando, además, mucho el life style, ahora están muy de moda los influencers, también me enfoco en esa rama”, concluye el fotógrafo.