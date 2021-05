Omar Geles de luto: falleció su padre de coronavirus

“Dios mío te doy gracias por haberme regalado un padre tan noble, que me enseñó el amor y la honestidad. Mi viejo lindo no sabes cuan grande es mi dolor, no sabes el dolor que está sintiendo mi mamá que aunque no estaban juntos y no lo hubiera demostrado nunca dejó de quererte, gracias por fijarte en ella y ponerme en su vientre, gracias por todos mis hermanos bellos que amo con toda mi alma. ‘Mi padre no ha sido malo a pesar que un día solo me dejo, no por que él lo haya deseado es que así es la vida así es el amor...El se enamoró de otra y dejó a mi madre no lo culpo, yo por qué uno piensa una cosa y otra muy distinta siente el corazón y el no pensaba abandonar a sus hijos buenos, no le pasaba por la mente tener otro hogar pero a su alma le llegó y se quedó un amor nuevo y eso mataba mi sueño de volverme a cargar’. A todos gracias por la fortaleza que me han dado”, este fue el conmovedor mensaje que publicó el cantante y compositor Omar Geles, que le tocó despedir a su padre justo cuando recién lanzaba un sencillo en homenaje a las madres en su mes llamado ‘Serenata a mamá’,

En redes sociales se conoció la triste noticia en la noche del viernes. Roberto Geles se despidió de este mundo a causa del COVID-19, el padre de Omar se encontraba en la Unidad Pedriátrica Simón Bolívar, por las afecciones del peligroso virus.