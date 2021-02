Omar Geles reveló con qué artista cartagenero haría una fusión

Precisamente, en entrevista para El Universal, el autor de temas inolvidables como ‘Los caminos de la vida’ reafirmó su admiración hacia el cartagenero, con quien le gustaría realizar una fusión de vallenato con champeta.

“Tiene una voz impresionante, un talento muy grande, yo no lo conocía, pero de verdad me descrestó y me gustaría escucharlo cantar vallenato”, mencionó Geles.

Cabe recordar que la fiesta privada de Omar Geles se convirtió en uno de los temas más comentados de las redes sociales no solo porque el compositor le pidió matrimonio a su pareja con quien tiene 10 años de relación, sino porque la presentación de Luister La Voz, dejó a más de uno boquiabierto.

“Fue un éxito para mí porque muchas personas me conocieron. Es bueno que la gente vaya cambiando ese estigma que en la champeta no hay talento. Estamos pendientes a trabajar juntos”, aseguró el intérprete de ‘Te cuidaré’, en días pasados para El Universal. (Lea aquí:Luister La Voz impacta con su talento a Zion y Ana del Castillo)

Por estos días, Omar anda de promoción con su nuevo tema ‘Me gustas tú’, dedicado a su actual esposa y donde le dice que pese a tener muchas admiradoras por su trabajo y su entorno en la industria musical, él solo tiene ojos y corazón para ella, por lo que puede estar tranquila ya que su amor le pertenece. (Lea aquí: ‘Me gustas tú’, lo nuevo de Omar Geles)