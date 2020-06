Oprah Winfrey y una mirada al racismo en el mundo

La famosa estrella de la televisión de Estados Unidos, Oprah Winfrey, prepara un especial en el cual tendrá una conversación profunda con líderes de opinión, activistas y artistas de la comunidad negra.

Se trata de ‘Oprah Winfrey presenta ¿Hacía dónde vamos?’, un especial que tendrá como invitados a Ava DuVernay, Stacey Abrams, la alcaldesa de Atlanta Keisha Lance Bottoms, Nikole Hannah-Jones, Rashad Robinson, Ibram Kendi, Rev. Dr. William J. Barber II, Jennifer Eberhardt, David Oyelowo y Charles M. Blow.

Un programa que se transmitirá en dos partes, el 14 de junio a las 10.50 p.m.y el 15 de junio a las 10:50 p.m. en Discovery Channel.

Es una respuesta a los continuos disturbios civiles en Estados Unidos tras el trágico asesinato de George Floyd, con un especial donde Oprah Winfrey habla directamente con una variedad de líderes de opinión, activistas y artistas de la comunidad negra sobre el racismo sistemático y el estado actual de Estados Unidos.

Las conversaciones en profundidad ofrecen información y planes tangibles para responder las preguntas: ¿qué es lo que importa ahora?, ¿qué importará después? y ¿hacia dónde vamos desde aquí?.

Los invitados destacados incluyen al político Stacey Abrams, el periodista Charles M. Blow; la alcaldesa de Atlanta Keisha Lance Bottoms; la cineasta nominada al premio de la academia Ava DuVernay, la profesora y autora Jennifer Eberhardt (autora de Biased); la periodista y ganadora del premio Pulitzer de ‘1619 Project’, Nikole Hannah-Jones; el historiador y autor Ibram Kendi (How to be an Anti-Racist), el galardonado actor David Oyelowo (Selma), el fundador de Color of Change, Rashad Robinson; y el miembro de la junta nacional de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP por sus siglas en inglés), Rev. Dr. William J. Barber II.

“He estado manteniendo conversaciones con amigos y líderes de opinión sobre lo que viene y hacia dónde vamos desde aquí”, dijo Oprah Winfrey. “Pensé que sería tanto de interés general como de servicio público llevar sus ideas, preocupaciones y comentarios a un nivel de atención nacional”.

“Como un canal dedicado a apoyar y elevar las vidas de los individuos de raza negra, OWN se compromete a proporcionar a nuestra comunidad un diálogo importante y recursos útiles en este momento tan desafiante cuando lloramos el asesinato de George Floyd y nos preguntamos cómo podemos unirnos para crear un cambio significativo”, dijo Tina Perry, presidenta de OWN. “Estoy orgullosa de que nuestra familia Discovery se haya unido a nosotros en solidaridad para amplificar este mensaje”.

“No hay nadie como Oprah para unirnos a todos en este momento crítico de nuestra historia y ofrecer ideas, perspectivas y acciones”, dijo David Zaslav, presidente y CEO de Discovery, Inc. “Es un honor asociarnos con OWN y usar nuestro alcance global para amplificar esta importante discusión sobre los problemas globales de justicia e igualdad económica y social a una audiencia potencial de mil millones de personas en más de 200 mercados de una manera que sólo Discovery lo puede hacer”.