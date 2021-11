Orden de captura para compositor vallenato por golpiza a su expareja

El caso lo dio a conocer la misma mujer a través de redes sociales, donde compartió fotos del grave estado en el que la dejó Tico, en el que se le ve “el tabique fisurado y un diente torcido”.

La mujer denunció al compositor en la Fiscalía, el pasado 21 de octubre por violencia intrafamiliar, y dijo que los hechos ocurrieron durante una fiesta en la que al parecer tuvieron un altercado.

“Él comenzó a reclamarme por unos mensajes; en medio de su ira empezó a ahorcarme diciendo que me mataría porque si no iba estar con él no estaría con nadie, porque yo le pertenecía. Logré soltarme y tomé el celular para llamar a la Policía, eso lo enfureció más y empezó a pegarme puños en el rostro y la cabeza causándome lesiones en la región cervical, la boca, los dientes, la nariz y los ojos; además de golpes en la espalda y los brazos”, explicó la mujer.