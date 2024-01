Orgullo cartagenero: Jader Tremendo recibió premio como mejor DJ

Acerca de lo que tiene preparado para este nuevo año, el cantante expresó: ‘’Se viene mucha música por montón y muchísimas ganas de seguir trabajando para que este no sea el único premio que gane un Dj de champeta o que gane el género como tal, viene mucha lucha, vienen demasiados proyectos en pro de la champeta como tal, no tanto para Jader Tremendo, sino también para poder ayudar que Djs buenos y artistas buenos no se queden en la misma monotonía’’, dijo el artista. Lea aquí: Lo que dejó la gira de Jader Tremendo y Junior Record en Estados Unidos