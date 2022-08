Óscar Naranjo: de protagonista de novela a vendedor ambulante

Esta vez lo hizo a través de unos videos de TikTok, en los que cuenta que actualmente su vida laboral depende de la venta de rosquitas. Los detalles los da en respuesta a un comentario sencillo de uno de sus fanáticos: “Tanto tiempo de no verte (...)”.

Sus compañeros de programa (Manuela Gómez, Elianis Garrido, Sara Uribe, etc) suelen aparecer a menudo por sus cuentas de Instagram y Facebook, sin embargo, Óscar lo hace de forma esporádica, desatando, la mayoría de veces, comentarios entre sus seguidores. Lea aquí: Exprotagonista de Novela dijo que cortó su pelo por exigencia de Dios

“(...) En mi vida laboral vendo rosquillas y diabolines por las calles, aunque no quiero quedarme solo con las calles, también anhelo tener mi propio local y tener mi propia empresa”, señala.

En la misma serie de videos, el exprotagonista expresa que entre sus sueños está casarse, formar una familia y tener una casa con su madre.

El año 2012 fue el de su fama televisiva. Naranjo fue la primera persona en abandonar la Casa Estudio de Protagonistas de Nuestra Tele. “No voy a llorar, no voy a ser la lástima de Colombia. No lo puedo creer que tengan alegría, hagan la fiesta más grande, gócensela”, les dijo en aquella oportunidad a sus compañeros. Le puede interesar: Óscar Naranjo, ex protagonista de Novela, reveló el porqué dejó de ser gay

Pero ese no era el final del polémico personaje. La participante Diana Shirley lo escogió para que regresara a la Casa Estudio, luego de que ella decidiera abandonar la competencia por su estado de embarazo.

Por ahora, Naranjo ha señalado en distintos videos que está dedicado al cristianismo y no espera actuar de nuevo. De hecho, ha llegado a puntualizar que Dios fue el que lo alejó de las cámaras de televisión y de algunas amistades dañinas para él.