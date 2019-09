Óscar Torres es ‘el Vigilante del folclor’

Óscar Torres Pérez es conocido artísticamente como ‘el Vigilante del folclor’ y sí que tiene bien puesto el apodo. El cartagenero, de 55 años, viene de una familia de artistas que han llevado nuestra cultura a todos los rincones del país. Desde niño encontró en la música de gaita y tambor una pasión gigante.

“Desde niño me enamoré de la música, pero hace unos 30 años la tomé de manera profesional. Comencé a aprender y disfrutar de esta cultura”, contó el artista, criado en el barrio Lo Amador.

Hizo parte del grupo Rebeldía Vallenata y Gaitambó Caribe que fue muy exitoso en los años 80. “Tuve la oportunidad de rodearme de profesionales y por eso siento que tengo gran experiencia. Para mi el folclor lo es todo”, añadió.

Música y vigilancia

Aunque visionaba ser un artista, las obligaciones le hicieron parar su carrera. “Necesitaba ingresos y tiempo para estar con mi familia, ya con hijos todo cambia, por eso me preparé para ser guarda de seguridad, algo que también me ha enseñado muchas cosas”, expresó.

Pero como las pasiones que nacen del alma no se pueden ocultar, hace 3 años volvió a la música. “Todos me apoyan, mis amigos del trabajo fueron los que me pusieron ‘el Vigilante del folclor’, no solo por mi empleo, sino porque me gusta cuidar y preservar la cultura, nuestras raíces”, anotó.

Óscar se dedicó a componer y planificar sus nuevos proyectos y ya tiene unos hits que espera suenen fuerte en noviembre y diciembre y lleguen hasta el Carnaval de Barranquilla 2020.

Tres temas

“Estamos terminando varios sencillos, siendo el tema bandera ‘la Pelo hediondo’, también hacemos una canción llamada ‘Goza el Carnaval’ y ‘Se formó la fiesta’. Son de mi autoría y con la ayuda o arreglos de Édgar Salcedo. En mi grupo hay puros veteranos, experimentados en el género. Lanzaremos los temas en los próximos días”, dijo.

Quiere recorrer emisoras, poblaciones y eventos musicales con sus producciones, pero sobre todo, mantener el legado musical de su familia. “Queremos que nos brinden espacios, que valoren más la música folclórica, es muy triste que apoyen más lo de afuera que lo que hace parte de nuestras raíces”, manifestó Torres.