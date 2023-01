¡Otra candidata le dice “Adiós” a Miss Universo 2022!

“No me avergüenza”: príncipe Enrique al revelar que mató a 25 personas

Resulta que Alexeeva se contagió de COVID-19, igual que Gabriela Dos Santos, Miss Curazao. No obstante, esta última se recuperó y se reincorporó a la competencia, así que será vista dando todo de sí en la pasarela del próximo sábado.

“Me veo obligada a revocar mi participación en Miss Universo este año. Todavía no puedo creer que esté diciendo esto. Esta decisión se toma porque mi salud y la salud de otras concursantes y sus familias es una prioridad”, fueron las palabras de Kate Alexeeva, Miss Letonia. Lea también: Miss Universo 2022: conoce a las candidatas favoritas

Por su parte, Diana Tashimbetova, representante de Kazajstán, también anunció su retiro de Miss Universo 2022, sin embargo, su renuncia no fue debido a ninguna complicación en su salud.

Tal parece que por la falta de apoyo por parte de la Organización de Miss Kazajstán no pudo continuar en la competencia. Antes del anuncio la candidata habría tenido una disputa con la junta organizadora, pues no habría recibido apoyo ni material ni moral, incluso reveló que su madre asumió gran parte de los gastos. Siga leyendo: Miss Universo sigue anunciando cambios: Steve Harvey no va más

¿Quién es Diana Tashimbetova?

En su perfil de Miss Universo la describen como una mujer a la que “le encanta bailar desde muy joven y ha ganado muchos concursos. Cuenta con un amor por la música que muestra a través del piano y el canto. También es una ávida esquiadora y disfruta de un viaje a las montañas para una explosión de energía”.

Diana Tashimbetova, de 19 años, es estudiante de arquitectura de tercer año en la escuela de Tecnología y Negocios de la Universidad de Kazakh.