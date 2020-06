Pablo Alborán anunció que es homosexual

El músico español Pablo Alborán revelo la mañana de este miércoles que es homosexual, en un mensaje que subió a través de su cuenta en Instagram (@pabloalboran) en la que tiene 5.5 millones de seguidores.

“Estoy aquí para contaros que soy homosexual. No pasa nada, la vida sigue igual, pero yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era”, afirmó en un video, que a las diez de la mañana de este miércoles, ya sumaba más de 65.000 comentarios.

Agregó que ha “luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad, desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia, la homofobia, cualquier tipo de odio, y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso”.

Ricky Martin, Alejandro Sanz, Álex Ubago, Carlos Vives y Kany García, fueron algunos de los artistas que reaccionaron a la publicación de Alborán.

“Bravo hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla, ya la has ganado. Que afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este vídeo. Que feliz me siento por ti. A vivir sin miedos Pablo. Te lo mereces”, fue el mensaje que dedicó Ricky al cantante español por su confesión.