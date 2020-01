Pablo Lyle pide a jueza de Miami viajar a México

El actor mexicano Pablo Lyle, acusado de homicidio por haber golpeado mortalmente a un hombre mayor tras una confrontación vehicular en Miami, pidió el miércoles a una jueza que reconsidere liberarlo y le permita viajar a su país natal para estar con su familia y trabajar.

En una breve audiencia realizada en los tribunales estatales ante la jueza Marlene Fernández-Karavetsos, los abogados de Lyle reiteraron que el actor es inocente y que si, se le permitiera viajar a México, volvería a Estados Unidos cuando la justicia lo decida para enfrentar las acusaciones.

“Hace diez meses que Pablo no ha podido trabajar, diez meses que no ha podido sostener económicamente a su familia”, expresó el abogado Bruce Lehr en una improvisada rueda de prensa al salir de la audiencia. “No es culpable de nada, no debería haber castigo y la forma en que está ahora se está convirtiendo en un castigo”, dijo.

La fiscal Rachel Morales-Gellis objetó el pedido alegando que es un riesgo para la continuidad del proceso judicial ya que Lyle podría optar por no regresar a Estados Unidos. Dijo además que el tribunal debería tener el pasaporte del actor, como ahora.

Tras escuchar a ambas partes, la jueza convocó a una nueva audiencia para el 22 de enero, en la que revelaría su decisión.

Vestido con traje azul oscuro, camisa blanca y corbata celeste, Lyle, con una barba poblada, ingresó a la sala sonriendo. Escuchó la audiencia parado detrás de sus dos abogados y se retiró por una puerta trasera, sin hacer declaraciones.