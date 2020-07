Paola Jara y su polémico y criticado sudado de pollo

Las burlas y los memes comenzaron a inundar las redes sociales y Paola decidió hablar del tema. “La verdad, estoy que no sé si reírme o qué. No veo nada de raro en hacer un dudado de pollo. No era el mejor emplatado o servido, pero me quedó muy rico. Hice un almuerzo normal, caserito, con amor. ¿Así de desocupados están que se van a poner a hablar de eso?”, expresó.

Jessi no se quedó atrás y publicó una graciosa foto de un arroz con patas de pollo y la frase te amo, escrita con salsa de tomate. “Ahora va mi plato. De qué sirve comerte un manjar si no tienes la compañía de tu ser amado. Amor, quizás para los demás no está bien el plato que preparaste, pero para mí fue el más delicioso y yo de comer sí sé. Te amo”, escribió.