Papá de Alberto Linero, en delicado estado de salud en una UCI

Pese a que ya no es sacerdote, Alberto Linero sigue siendo el personaje que con sus reflexiones toca el corazón de muchos de sus seguidores. Sin embargo, esta vez él mismo relató el triste episodio por el que estos días ha estado muy preocupado.

“Hay cosas que hasta que no se viven, no se saben”, con esta frase comenzó su relato el panelista de Blu Radio, quien contó que su padre está muy enfermo y no se trataba de COVID-19.

“Mi papá está en cuidados intensivos, conectado a un ventilador mecánico, luchando por la vida, y aunque no está enfermo de COVID, tampoco se le puede visitar, porque por los datos del virus en Santa Marta, la clínica ha prohibido las visitas”, detalló Linero.

Agregó que “su padre está solo, sin ninguno de los que lo amamos y que quisiéramos acompañarlo. Su batalla no es solo contra el dolor que siempre es personal e intransferible, sino contra el hecho de que no podamos estar dándole la fuerza que la presencia llena de amor genera”.