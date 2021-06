Papoman habla sobre su participación en producción de Rolando Ochoa

¿Cómo se dio esta participación de Papoman en el álbum de la ‘Zona 8’?

Mi participación de dio en la relación que he venido teniendo con Rolando Ochoa, una muy buena amistad. Me hizo una invitación en su primer CD con Elder Dayán que fue ‘Descontrol total’, una buena canción que me abrió mucho las puertas y desde ahí hemos establecido una excelente amistad. Desde ahí quedamos conectados.

Cuéntanos detalles del sencillo que interpretas

‘Que se sienta el golpe’ es una canción que narra la historia de la chica que llega a la fiesta, que resalta a las mujeres para que bailen, disfruten. Esta letra es de Rolando Ochoa. Él quiso incluir a Papoman en esta faceta de un poco más reguetón, es más urbano. Me saca de la zona de confort en la que he estado. Le agradezco por ese voto de confianza.

¿Qué se siente ser uno de los cantantes elegidos para ser parte de este ambicioso proyecto?

Para mí es un placer, una bendición estar rodeado de tanto talento, de maestros de la música vallenata, es un privilegio. Le doy gracias a Dios a Rolando porque confía en el talento de Papoman. Me siento orgulloso porque siempre he venido trabajando fuerte para muchos más llamados e invitaciones.

¿Qué se viene para Papoman en el resto del año?

Proyecto que tengo en mente es recopilar el material mío de clásicos y hacerlos en acústico para la juventud, para el público nuevo y mostrarles esta nueva faceta. Se viene buena música, videos para complacer al público que siempre ha estado ahí.