Papoman pelea de nuevo en redes sociales, ¿ahora contra quién se despachó?

Papoman.

“No sé si está ardido”

En conversación con El Universal, Papoman reveló: “A mí me llamó el Junior Récords a decirme que el muchachito (Kissinger) había grabado ‘La falla’ hace tres meses, pero yo digo: si él grabó la canción hace tres meses, ¿por qué la vino a soltar fue ahora?”.

Papo dijo que, por respeto, los artistas deberían rechazar grabar los mismos temas que sus colegas. Aseguró también que no le gusta hacer covers de canciones africanas y prefiere que sus canciones sean inéditas, justamente para evitar que pasen cosas como esta, pero que esta vez accedió porque se lo pidió Chawala.

Paoman contó que Kissinger no se ha comunicado con él... “Él no me ha llamado porque sabe que si me llama yo se la voy a tirar plena, está callaíto. (...) No sé si está ardido, porque a él lo echaron del Rey. Que Dios me perdone si no es así, pero está rara la vaina”, comentó.

Sobre Dj Jader Tremendo, quien es el padre de su nieta y con quien tuvo un pleito hace algunos meses, aseguró que esta vez no se quiere "meter", porque si bien acompañó en la polémica grabación de 'La falla', la decisión de hacer y sacar la canción le correspondía a Kissinger.