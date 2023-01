Pasarela de Schiaparelli desata polémica por usar cabezas realistas de animales

Lo nuevo de schiaparelli, hecho 100% en bordado, me parece una cagada.

"No animals were harmed", dicen. Si una marca es capaz de entender el tema de forma y fondo es Schiap. Aquí se hace un daño gigante desde lo simbólico. Glorificar la estética de la cacería y el trofeo animal. pic.twitter.com/2sYWL9jkkd