Pedro Capó dará serenata a las madres en su día

El puertorriqueño Pedro Capó ofrecerá el próximo domingo un concierto virtual en celebración del Día de las Madres y en beneficio a la Fundación Hospital Pediátrico, informaron este miércoles sus representantes. La presentación del intérprete del éxito de “Calma” se ofrecerá a las 4 de la tarde, hora colombiana a través de la página de Facebook del centro comercial The Mall of San Juan. (Lea aquí: Reykon y Pedro Capó presentan “Como lo hiciste ayer” )

Durante la pandemia del coronavirus, The Mall of San Juan ha emitido diversos episodios virtuales, que incluyen, desde clases de cocina y decoración hasta clases de ejercicios y actividades para niños. “Queremos que nuestra experiencia al consumidor se extienda a las redes sociales durante estos tiempos que estamos viviendo. Aunque aún no tenemos fecha de reapertura, queremos continuar ofreciendo actividades variadas para el deleite de todos”, expresó Marnie Marquina, gerente general de The Mall of San Juan.

“Con este concierto, hemos podido integrar nuestro compromiso social mientras ofrecemos el entretenimiento que nos distingue, ahora de manera virtual en lo que volvemos a vernos de nuevo”, añadió.