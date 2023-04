Pedro José Pallares y Lucía Aldana presentaron a su hijo Jacobo

Desde entonces, las felicitaciones y bendiciones han llovido para la familia Pallares Aldana, quien este domingo decidió presentar el rostro de su nuevo integrante.

“Les presento el que literalmente nos roba el sueño: JACOBO PALLARES. No saben todo lo que he vivido estos 4 cortos días, quisiera contarles más sobre que ha pasado estos días, pero a duras penas veo el celular, sin embargo, les debo todos los detalles, porque no me puedo quedar callada de cómo Dios ha obrado en cada segundo”, manifestó Aldana, quien se casó con el presentador en el año 2014. Lea: “Tengo miedo a ser muy exitosa y estar sin nadie”: Lucía Aldana Roldán