Pipe Bueno vs. Álzate: “Dé la cara y devuélvame la plata”

Una nueva polémica enciende las redes sociales. Se trata de un video que publicó el cantante Pipe Bueno, donde asegura que un colega de la música popular no le quiere dar la cara frente a una deuda de dinero que tiene con él.

En el video, que fue compartido en su cuenta oficial de Instagram, Pipe afirmó que este tipo de actos generaban vergüenza, pues dice que a él le enseñaron en su casa que en los “negocios se tenía que ser serio”. Lea aquí: Serie colombiana de Disney+ con Pipe Bueno ya tiene fecha de estreno

“Para los que me conocen, yo poquito soy de estas vueltas, pero es que yo también soy un hombre; y yo esto nunca lo había hecho en mi carrera. Pero para no mandárselo a decir con nadie, y tampoco para mencionarlo, pero usted sabe quién es. Papi, nada más deme la cara y devuélvame la plata que me hizo meter y listo”, expresó el artista.