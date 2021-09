Plácido Domingo pensó en retirarse en 2022, pero seguirá cantando

El tenor español Plácido Domingo, que inaugurará este sábado el 30 festival internacional de música de Cesky Krumlov, al sur de la República Checa, llegó a pensar que 2022 sería el año de su retirada, pero seguirá cantando para, entre otras cosas, cumplir su sueño de cantar una ópera en Praga.

“Yo pensaba que el año que viene fuera mi último año”, aseguró el artista a Efe. (Lea aquí: “Me he equivocado al guardar silencio todo este tiempo”: Plácido Domingo)

“Pensé que ya no cantaré, pero como sigo cantando, me da la oportunidad de venir a cantar aquí”, señaló al confirmar que actualmente no tiene planes de retirarse.

“Sigue siendo mi sueño”, declaró el artista, que explicó que desde el estallido de la pandemia de la covid-19 en la primavera del 2020 estuvo “casi medio año sin cantar”.