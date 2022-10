Polémica: ¿en qué se parecen Aída Victoria Merlano y Jenny Ambuila?

La gran diferencia es que mientras a mí sí me conocieron, a Jenny Ambuila ni siquiera la escucharon”.

Aída Victoria Merlano, influenciadora.

Por otro lado, la barranquillera discrepó en que la belleza tuviera algún tipo de relevancia en la discusión, pues, más allá de eso, ella considera que lo que le faltó a la hija del exfuncionario fue astucia. Lea: Aída Victoria Merlano aún no será detenida, ¿cuál es el motivo?

También resaltó que su viralización tuvo como causa su escandalosa captura supuestamente injustificada, mientras que la razón de que aumentaran las búsquedas en redes sociales de Jenny Ambuila fue el hecho de que la joven ostentó de sus lujos en las mismas.

“Si hoy en día tengo lo que tengo es porque supe capitalizar mi tragedia. (...) Creer que la gente me defiende por bonita es una absoluta estupidez, pues la adversidad no se supera a punta de belleza. (...) No fueron ni mis tetas ni mi cara, fue mi inteligencia”, finalizó la influenciadora.