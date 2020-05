Polémica por celebración de cumpleaños de J Balvin

La celebración que J Balvin tuvo este jueves en su casa, en la que festejó su cumpleaños número 35, generó una serie de reacciones negativas en redes sociales.

El artista urbano, que desde antes de la declaración de la cuarentena está en su casa, en el Oriente antioqueño, se reunió con sus padres, su hermana, su sobrina y su gran amiga María Osorio, con los que se ha dicho pasa la cuarentena, y otras personas que se vislumbran en las imágenes de la celebración, que se vieron en su estado de Instagram hasta la tarde de este viernes. El artista no se ha pronunciado al respecto, y tampoco se conoce si los demás invitados pasan estos días en su casa ni cuántos eran. Eso haría la diferencia entre si incumplió o no la cuarentena.

El mismo cantante subió videos y fotos del festejo que estuvo acompañado por una decoración con bombas de distintos colores, en alusión al título de su más reciente álbum. Igual se le ve brindando con los asistentes, usando tapabocas con diseños personalizados y brindando a la distancia con copas sostenidas por ganchos.

Entre las críticas que le hacen es la presencia de niños, aunque en las imágenes solo se aprecia su sobrina, y por la utilización de un inflable gigante. Cuestionan la presencia de tantas personas y la falta de distancia prudencial entre ellos, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud como medida para prevenir el coronavirus: mínimo un metro.

¿Y por qué el debate?

Otra de las críticas en redes es que con la fiesta J Balvin está dando un mal ejemplo. Y si bien no se sabe cuántas personas están con él en la fiesta, y si todas pasan con él la cuarentena, son varios los que se ven celebrando, lo que molestó a muchos en redes.

Con la molestia llegan preguntas, ¿por qué se vuelve de interés el tema de la fiesta y lo que haga el artista?

La psicóloga Natalia Castaño dice que estas críticas se pueden explicar desde la necesidad que hay en este momento de encontrar un héroe, y que en ese mismo sentido lo que está pasando es que se están desdibujando los héroes que tradicionalmente se tenían, como son los artistas en general, porque “no sabemos contra quién tenemos el problema. El héroe aparece con capa y espada y nos defiende, y aquí parece que no hay uno que funcione”. Así, si el acto heroico es quedarse en casa, si aparece alguien haciendo todo lo contrario, como teniendo una fiesta, precisa Castaño que se generan muchas dudas: ¿están diciendo mentiras sobre lo de quedarse en casa, por qué esa persona puede hacer una fiesta y yo no, a él por qué no lo sancionan y a mí sí? Implica, precisa la psicóloga, un montón de dudas detrás, que se incrementan por el cansancio del encierro, la incertidumbre de no saber cuándo se acaba y qué sigue. De ahí que sí es muy importante que un famoso acepte la responsabilidad con el otro que trae la fama, dice, porque “en momentos como este es un peligro lo que dicen y lo que hacen, todo puede ser interpretado”. Son tiempos en los que “cualquier error que cometan estos personajes va a ser muy visible”.

Sobre esa responsabilidad, David Orrego, especialista en márketing de influenciadores, añade que es importante que un personaje como J Balvin sea consciente del poder que tiene, que se convierte en un ejemplo: solo es pensar que ya se ha dicho varias veces que el referente colombiano en el exterior no es Pablo Escobar si no él. Orrego explica que hay que entender que un famoso o influenciador es una persona que tiene alcance (un público suficiente dispuesto a escucharlo), resonancia (lo que dice genera impacto, que puede ser negativo o positivo) y relevancia (lo que habla se vuelve tema importante). J Balvin cumple con esas características, por tanto debe cuidar lo que dice y lo que publica. El especialista recuerda esa frase que se ha escuchado tanto en el cine, “un gran poder lleva una gran responsabilidad”, y personajes como el cantante paisa deben saberlo y pensar antes de publicar o decir, preguntarse si es adecuado o no mostrar un contenido, cuándo y cómo. Ser coherente, precisa, porque muchos usuarios y personas se identifican con lo que ellos publican, con sus creencias y posturas.

¿Cuál es la regla?

El decreto del gobierno ordena el Aislamiento Preventivo Obligatorio o cuarentena “de todas las personas habitantes de la República de Colombia” durante el periodo de tiempo establecido, y como medida para enfrentar la pandemia”. De ahí que visitar a los amigos no está contemplado, en tanto que, con el fin de que el aislamiento se haga efectivo, la norma “limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional”, con 34 excepciones que buscan garantizar el derecho a la vida, a la salud y la supervivencia de los habitantes del país.

El Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general Eliecer Camacho, señaló que no “hay ninguna prohibición desde que no estén creando ningún desorden, principalmente en cantidad de personas, 10 o 15 generando intraquilidad”. Así que no hay problema “si están dentro de la casa realizando una actividad familiar y sin molestar a nadie”. Añadió que hasta el momento no hay prohibición de consumir licor dentro de las casas, siempre y cuando no generen ruidos altos y molesten a los demás. Sobre el caso de J Balvin explicó que “la verdad no hubo ningún reporte y tampoco veo necesidad de buscar tema en algo que posiblemente puede afectar una persona. Lo que yo vi en el video, salvo que ustedes tengan otros reportes, es que no hay ni más de diez personas con actividad interna en la casa de él y ninguna familia llamó a manifestarlo”.

No obstante, la Policía ha realizado capturas por fiestas ruidosas como la ocurrida esta semana en el barrio Trinidad de Medellín: once personas fueron detenidas “por incumplimiento de las medidas de bioseguridad”.