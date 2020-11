Por líos legales, Christián Chávez no estaría en concierto de RBD

La noticia la dio a conocer el abogado de Kemper en una entrevista con ‘Sale el sol’, donde dijo que Chávez tendrá que acudir a un juzgado por la demanda que le interpuso su ex por violencia intrafamiliar.

Además de que el evento no contará con la presencia de Dulce María y Alfonso Herrera, parece que Christián Chávez tampoco podría cantar ese día, pues enfrenta un problema legal con su ex, el maquillador Maico Kemper.

Debido a esto, la participación de Christián queda en peligro ya que ahora depende de las medidas cautelares que fije el juez. Esta noticia tomó por sorpresa a los fans de RBD, que esperan con ansias ver en el escenario a los integrantes de la famosa agrupación mexicana.

“Si algún concierto, alguna actividad profesional que llegara a tener la contraparte se cruza con la imposición de una medida cautelar que impida la salida del territorio o de una demarcación o, inclusive, la aplicación de una prisión preventiva justificada, pues evidentemente no podría estar en dicha actividad profesional“, expresó el abogado respecto al destino de Christian.

Esto deja claro que la situación legal del artista sigue en tela de juicio, pues su ex aportó más pruebas en el caso por lo que este tendrá que asistir a una audiencia, pero lo que sí es claro es que si Chávez se acerca de cualquier forma a su ex, podría ir preso durante 36 horas.

Asimismo, el maquillador aclaró que no está extorsionando al cantante y que luego de hablar con varias ex parejas de este, descubrió que no es la primera vez que el también actor protagoniza escándalos de violencia.

“Lo único que quiero decir es que lo que ya declaré, lo que pasó, que sostengo esa historia porque son mis palabras y que el proceso legal sigue en curso. Tengo mucho que decir porque sucedieron muchas cosas malas, pero me aconsejaron no dar ninguna entrevista en este punto”, dijo Kemper a la revista ‘Quién’.