¿Por qué Alberto Linero no presenta a su pareja públicamente?

Aunque hace un mes el exsacerdote compartió una imagen en la que aparece su pareja de espalda, él mismo ha dicho que prefiere no presentarla públicamente, pues no quiere que la etiqueten como la “mujer del padre Linero”.

“Yo no tengo miedo de decir que es mi pareja. No tengo una relación clandestina, mucha gente me ha visto con ella. Lo que pasa es que es una mujer dueña de sí, emprendedora. En este país machista las mujeres siempre son la pareja de alguien y no es así”, explicó en entrevista para el medio Semana.

Cabe recordar que la pareja de Linero es María Alcira Matallana Batista, una mujer que vivió en Argentina, estuvo casada, no tiene hijos y se reencontró con Linero cuando este ya no era cura.