¿Por qué Alex Manga canceló concierto virtual que tenía programado?

Alex Manga venía organizando desde hace semanas su show virtual, el evento estaba programado para el próximo 7 de agosto y sus fanáticos no veían la hora para que el artista los deleitara con su talento, aunque esta vez de forma virtual. De un momento a otro, el cantante de vallenato, anunció con profunda tristeza que se había visto obligado a tener que aplazar su concierto, no pasó mucho tiempo cuando en redes sociales se empezó a especular sobre las razones que lo habrían llevado a cancelar para este 7 de agosto: un posible positivo para COVID-19, fue la que tomó más fuerza.

Es así como Alex, a través de un video que circula en redes sociales, reveló cuál es su estado de salud y las razones que lo obligaron a postergar su presentación virtual. “ Agradeciéndoles por sus preocupaciones. Quiero enviarle un saludo a todos mis seguidores. De corazón quiero decirles que me siento bien de salud. He decidido cancelar el evento de este 7 de agosto porque realmente el médico me lo ordenó por prevención. Venía de Medellín y algunos miembros del equipo venían con alergia y gripa, pues a mí me dio un poco de rinitis, quise tener la prevención”, aseguró el cantante.

En las mismas imágenes, el intérprete de vallenato confesó que se practicó la prueba del COVID-19, que aunque le salió negativa, él ha preferido cancelar su evento porque primero es la salud de su equipo y la de su familia.

”Fui y me hice la prueba a los días, y salió negativa pero el médico me recomendó, por prevención, que eso no es garantía que no hay infección por COVID-19, entonces he sido precavido en este momento. Estamos reiniciando, buscando nueva fecha para el concierto con los organizadores para poderlo realizar con cariño y seguridad. Esperamos que sea de su interés. Muchas gracias por entenderme y primero está la salud de mis compañeros, mía y de mi familia”, finalizó.