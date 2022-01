¿Por qué Ana Lucía Domínguez no estará en ‘Pasión de gavilanes 2’?

A pocas semanas de estrenarse por Telemundo la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, que regresa en febrero, se han dado a conocer a los personajes que estarán en esta edición y los que definitivamente no pudieron volver. (Pasión de gavilanes 2: esta es la fecha de estreno)

Una de las actrices que no pudo regresar es Ana Lucía Domínguez, quien interpretó en Libia Reyes y a Ruth Uribe en la primera temporada de la novela. La misma actriz explicó las razones por las que esta vez no se montó en el bus de esta exitosa producción que promete volver a tocar los corazones de los televidentes.

“Por tiempos como que no se dio. No tuve la oportunidad de poder cuadrar los tiempos”, contó Ana Lucía, refiriéndose a que está grabando una serie de Netflix, la cual no le da espacios para otros proyectos. (Este es el elenco de Pasión de Gavilanes 2)

La actriz agregó que no se perderá ni un capítulo de la producción, pues confía en que la historia será “muy bonita” y con “un elenco maravilloso”.